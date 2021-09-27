عاجل.. مدبولى: تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بأياد مصرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشروع جاء لتعويض ما فات تلك المنطقة من أعمال التنمية، ويستهدف تعمير سيناء، التى دائما ما كانت فى قلب المصريين، مؤكدًا أنها مدخل قارة بأكملها، وهى صاحبة أطول سجل عسكرى عرفه التاريخ.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن سيناء هى ملتقى الأديان السماوية، وأقسم بها الله، كما أن بها مسار العائلة المقدسة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.