عاجل.. رئيس الوزراء: مخطط تنمية سيناء على رأس أولويات الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس السيسى، أن الحكومة تعمل على استغلال موارد سيناء لتوطين الشباب فى مناطق خارج الوادى والدلتا.

وأوضح أن تنفيذ تنمية سيناء يعتمد على 5 محاور أولها مد جسور التنمية، وزيادرة ربطها ببقية مصر، مع تطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، والاستثمار فى الصناعة والزراعة، مع التنمية السياحية، مع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا، وسيتم نقلها إلى أراضى شمال سيناء، لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان، فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.