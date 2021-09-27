إنفوجراف.. بحر البقر محطة الأرقام القياسية

جدة - نرمين السيد - وتصرف محطة بحر البقر 5.60 مليون متر مكعب يوميًا، وتضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون متر مكعب يوميًا، وتم إقامتها على مساحة 155 فدانًا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. إذ قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.