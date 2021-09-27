السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لتنمية سيناء وتطهير بحيرة المنزلة، اليوم الإثنين 27 سبتمبر. وتعد المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

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