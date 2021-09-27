بحضور الرئيس السيسي.. بدء فعاليات افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

بدأت منذ قليل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فعاليات افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، وتم تلاوة آيات من القران الكريم فى بداية الافتتاح.

ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.