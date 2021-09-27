/652113/انطلاق-فعاليات-محطة-معالجة-مياه-مصرف-بحر-البقر-بحضور-الرئيس-السيسي

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوريه السفير بسام راضي علي صفحته الرسميه علي فيس بوك ان الرئيس السيسي يفتتح اليوم اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الاضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنية وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

اجتماع الرئيس مع الوزارء والمسئولين لتطوير صناعة الدواء في مصر

من جانب اخر وجه السيد الرئيس بانشاء ٣ مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر، تقديراً للدور النبيل والجهد الدؤوب الذي قام به جيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، كما وجه سيادته كذلك باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ علي سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا وذلك مع قرب بداية العام الدراسي.

كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الدواء في مصر، في إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة بهذا الغرض لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة.