/652121/عناصر-من-القوات-الخاصة-المصرية-تشارك-فى-التدريب-المشترك-الرباعى--هرقل-21--بدولة-اليونان

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحه أ .ح غريب عبد الحافظ غريب، أن عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر واليونان والسعودية والإمارات نفذت التدريب المشترك ‏الرباعى ( هرقل 21 ) والذى إستمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة ‏اليونان.‏

التدريب يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات

وقد شهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات ‏النظرية والعملية فى مجال مكافحة العناصر الإرهابية ، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك ‏بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة ، وإنقاذ الرهائن ‏والإخلاء الطبى فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة ‏من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.

التدريب هرقل 21

يأتى التدريب (هرقل 21 ) فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة ‏المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة ‏فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى .‏

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة فى التدريب .‏