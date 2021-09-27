/652121/عناصر-من-القوات-الخاصة-المصرية-تشارك-فى-التدريب-المشترك-الرباعى--هرقل-21--بدولة-اليونان
أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحه أ .ح غريب عبد الحافظ غريب، أن عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر واليونان والسعودية والإمارات نفذت التدريب المشترك الرباعى ( هرقل 21 ) والذى إستمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة اليونان.
التدريب يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات
وقد شهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة العناصر الإرهابية ، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة ، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبى فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.
التدريب هرقل 21
يأتى التدريب (هرقل 21 ) فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى .
حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة فى التدريب .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك فى التدريب المشترك الرباعى ( هرقل 21 ) بدولة اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.