/652122/رئيس-الوزراء-أنفقنا-٧٠٠-مليار-جنيه-على-تنمية-سيناء-خلال-٦-سنوات

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن محطة معالجة مياه بحر البقر يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم، ومصدر فخر واعتزاز أن يكون تنفيذ هذا المشروع بالكامل على أيدي مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية، ونموذج لكل المشروعات التي تشهدها مصر خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك تمييزا أكثر لأرض سيناء الحبيبة لتعويض ما فاتها من تنمية.

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رئيس الوزراء: الدولة سعت إلى تنفيذ العديد من المشاريع خلال السنوات السبع الماضية

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي:” سعت الدولة القيام بتنفيذ العديد من المشروعات خلال السبع سنوات والعامين القادمين لاكتمال وتهيئة سيناء لتعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين”.

رئيس الوزراء: تم إنفاق 700 مليار جنيه على تنمية سيناء

كما أكد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، أنه قد جرى إنفاق٧٠٠ مليار جنيه على تنمية سيناء خلال الـ ٦ سنوات الماضية.

وأشار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلى أنه بالنسبة لمجال الترفيه، قد تم تحديث وتطوير متحف شرم الشيخ بـ 800 مليون جنيه، وأيضًا تطوير المشروعات الخاصة بقصور الثقافة بشمال وجنوب سيناء مثل نادى الاسماعيلية، وهناك أيضًا مشروعات ضخمة فى مختلف المناطق.