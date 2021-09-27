/652124/مدبولي-محطة-معالجة-مياه-مصرف-بحر-البقر-الأضخم-من-نوعها-على-مستوى-العالم
قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن حجم المشروعات التى تم تنفيذها فى سيناء و محور قناة السويس فى الفترة الأخيرة وبالأخص فى ال 6 سنوات الأخيرة بلغت 700 مليار جنيه مصري.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن كل المشروعات التى تمت فى سيناء قبل 2014 فهى بضع عشرات من المليارات، ولكن فى السنوات الأخيرة تم إنفاق 700 مليار.
ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى ان محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.
وأشار إلى أن ازدواج قناة السويس، كان من أبرز المشروعات التى تمت فى سيناء، معلقًا كل مشروع يتم تنفيذ يسجل رقمًا قياسيًا.
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