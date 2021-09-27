اليوم.. محاكمة 8 متهمين في «التخابر مع داعش»

تعقد الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة الدفاع في محاكمة 8 أشخاص متهمين بالتخطيط لتفجير محطات سكة حديد رمسيس في القاهرة وسيدي جابر بالإسكندرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع داعش».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة 8 متهمين في «التخابر مع داعش» أسماء المتهمين والمتهمون هم معتز توفيق «أبو خالد الشامي» أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي «دودج» مصري الجنسية، ومهدي صالح «أبو إيليا» أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف «أجنبي الجنسية»، وخضر دوجييف «أجنبي الجنسية»، وآلاء إبراهيم هارون «مصرية الجنسية»، ومحمد عبدالله باغي «مصري الجنسية»، ومحمد أبو بكر السيد «مصري الجنسية». تفاصيل القضية وجاء في أمر الإحالة خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، أولا المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان «محمد الرحال ويحيي الجسري» أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لتفجيرها وستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية.

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