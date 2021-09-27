/652114/اندلاع-حريق-هائل-بمنزل-منة-فضالي-وإصابة-والدتها-تفاصيل

اشتعل حريق في مطبخ المنزل الخاص بالفنانة المصرية منة فضالي، أسفر عن إصابة والدتها ببعض الحروق في يدها.

دوت الخليج يرصد ملابسات حريق منزل الفنانة من فضالي وإصابة والدتها.

منة فضالي تنجو من الموت

أعلنت فضالي اشتعال حريق بمنزلها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل.. كنا هنموت المطبخ ولع باللي في وأمي ايديها اتحرقت، الحمدلله الحمدلله".

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها حامدين الله على سلامتها ونجاتها من الموت.

منة فضالي تواصل إثارة الجدل حولها

وعلى الجانب الآخر، أحدثت الفنانة المصرية منة فضالي،مؤخرًا، ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث إطلالتها، فهي عودتنا مؤخرًا على جرأتها الزيادة دون الالتفات إلى الانتقادات.

منة فضالي تظهر عارية

نشرت فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيها بالجزء العلوي فقط والذي جاء عاريًا، ووضعت ميكاب جرئ، واعتمدت قصة شعر قصيرة.

ظهور جريء لمنة فضالي يثير الجدل

وسبق وأن شاركت منة فضالي الجمهور بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت من خلال بإطلالة جريئة للغاية اذ تعمدت في إلتقاط الصورة على إبراز جزء من فتحة صدرها، وارتدت فضالي خلال الصور مايو بيكي باللون الأبيض مع وضع سلسلة بسيطة للغاية لتبرز ملامح أنوثها.

منة فضالي: الحياة أبسط بترك الناس يسئون فهمي

وحرصت فضالي على إرفاق تعليق مثير على الصورة، قائلة: “أصبحت الحياة أكثر بساطة عندما قررت أن أترك بعض الناس يسيئون فهمي”.

منة فضالي تكشف حقيقة خضوعها لعميلة تجميل

وأثارت الفنانة منة فضالي الجدل مؤخرًا بعدما أعلنت عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مما رجح البعض بأنها عملية تجميل لتظهر فضالي مرة أخرى موضحة الحقيقة ومشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الشكر لكل من سأل وحاول والاطمئنان عنها.

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

هذا وقد بدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.