دنيا بطمة عن تغير شكلها: «لم أخضع لعمليات تجميل واعتنين ببشرتي فقط»

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كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل تسببت في تغير كبير بملامح وجهها، نافية ذلك الأمر بأنه لا أساس له من الصحة.

دوت الخليج يكشف حقيقة خضوع الفنانة المغربية دنيا بطمة لعمليات تجميل.

دنيا بطمة تنفي خضوعها لعمليات تجميل

وقالت بطمة أثناء لقائها مع برنامج «et بالعربي»:"لم أخضع لعمليات تجميل نهائيًا، يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر واعتنين ببشرتي أكثر في الصيف فقط".

وأضافت متحدثة عن صورها الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله الصور محبوبة من الجميع وكل متابعيني سواء في المغرب أو خارجها بجميع بلاد الوطن العربي، وهذا دليل على محبة الناس".

دنيا بطمة تتجاهل انتقادات الجمهور وتخضع لجلسة تصوير جديدة

وكانت الفنانة دنيا بطمة، أثارت الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد نشرها مجموعة صور ظهرت من خلالها بتغير جذري في ملامحها وجسمها وأخذ العديد من رواد السوشيال ميديا في مقارنة صورها منذ بداية ظهورها ببرنامج “أرب أيدول”، وشكلها في الوقت الحالي، مع وصفها ببعض العبارات الساخرة.

دنيا بطمة تتجاهل سخرية الجمهور

لم تلقي دنيا بطمة بالا لكل هذه السخرية والإنتقادات التي وجهت لها في الساعات القليلة الماضية حتى الأن، ونشرت مجموعة صور جديدة أبرزت من خلالها أنوثتها وتألقها، اذ ظهرت بطمة بفستان أصفر مشجر بٌد عليه الحشمة على عكس باقية صورها، مع وضع سلسلة بسيطة على رقبتها تاركة شعرها منسابا.

دنيا بطمة المثيرة للجدل

لم تكن تلك المرة الاولى التي تثير فيها دنيا بطمة الجدل فمنذ عام 2013 وارتبط اسم دنيا بطمة بإثارة الجدل منذ إعلان زواجها بالمنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

وظلت دنيا بطمة في مرمى الإنتقادات بعدما اتهمها الكثيرون بالتسبب في طلاق زوجها من زوجته الأولى منى السابر، مرورا بأزماتها مع ابنة زوجها حلا الترك وصولا لتورطها في حساب يدار للتشهير بالفنانين قبل أن يطلق سراحها مقابل كفالة مالية.

دنيا بطمة وعمليات التجميل

الجدير بالذكر أن دنيا بطمة نحيفة الوجه والجسد وصاحبة بشرة سمراء اللون خلال اشتراكها ببرنامج "أراب أيدول"، ومنذ شهرتها في البرنامج بدأت بطمة بتطوير جمالها وتكهن البعض بلجوئها إلى الجراحات التجميلية وأشار البعض إلى أن الجراحات التجميلية هي السبب وراء تحول دنيا بطمة وكيف تساهم تلك الجراحات في تغير ملامحها إلى هذا الحد، مثل عملية تصغير الأنف والنفخ والبوتكس، وعملية رفع الحاجبين.

جوائز حصدتها دنيا بطمة خلال مسيرتها

حصدت الفنانة دنيا بطمة على عدة جوائز أخرى، أبرزها جائزة أفضل فنانة في الشرق الأوسط، وجائزة عالمية كأفضل فنانة صاعدة في حفل جوائز الباما بأمريكا، كما حصلت على جائزة أفضل فنانة مغربية لسنة 2019 من مهرجان الفضائيات العربية