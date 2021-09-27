/652120/فيسبا-طائشة-مصرع-عجوز-في-حادث-سير-في-الغربية

شهد طريق العام بكورنيش كفر حجازي بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأثنين، حادث تصادم أسفر عن مصرع مسن في العقد السادس من العمر اصطدمت به دراجة نارية «فيسبا طائشة» بسبب السرعة الزائدة، خلال عبوره الطريق العام، وفر قائدها هارب وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع مسن اصطدمت به دراجة نارية «فيسبا طائشة» في الغربية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هاني عويس، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على كورنيش كفر حجازي بدائرة مركز المحلة ووقوع مصاب.

أثناء عبوره الطريق

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومةوسيارات الأسعاف إلي مكان الحادث وأتضح مصرع رجل مسن يدعي «مجدي. غ. م. ا » 70عاما اصطدمت به «دراجة نارية»فيسبا، خلال عبوره الطريق العام بكورنيش كفر حجازي بدائرة المركز.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات رجال وحدة المباحث، بشأن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور فى حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي مع سيارة لنقل القمامة أمام مجمع البترول على طريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوى، وسؤال المصابين بشأن الواقعة، والتحفظ على السيارات.

بلاغ لشرطة النجدة

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكى وسيارة لنقل القمامة أمام مجمع البترول على طريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، ووجود مصابين بدائرة القسم.

4 سيارات ملاكي بسيارة نقل

انتقل على الفور رجال مباحث القسم و رجال المرور رفقة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وكشفت تحريات المباحث اصطدام 4 سيارات ملاكى بسيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية والمسئولة عن اعمال النظافة بالإسكندرية.

ونتج الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور دون أى وفيات، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.