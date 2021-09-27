/652125/برايتون-يسعي-لخطف-قمة-الدوي-من-ليفربول-اليوم

يحل اليوم نادي برايتون ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة كريستال بالاس في مباراة الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعي نادي برايتون في مباراة اليوم لخطف قمة الدوري من المتصدر نادي ليفربول، حيث يمتلك نادي برايتون 12 نقطة جمعها من 5 مباريات وفي حالة فوزة في مباراة اليوم سوف يصل إلي 15 نقطة ويتصدر بها جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .

بينما يمتلك نادي ليفربول 14 نقطة جمعها من 6 مباريات بواقع فوزة في 4 مبارايات وتعادلة في مباراتين اخرهما أمام برينتفورد الصاعد حديثاً بنتيجة3-3.

ومن المتوقع أن يبدأ برايتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: فيلتمان – دانك – دافي – كوكوريا.

خط الوسط: سولى مارش – لالانا – بيسوما – تروسار.

خط الهجوم: موباي – ويلباك

ليفربول.

. أهدر فريق ليفربول فوزاً محققاً أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

أحرز أهداف ليفربول كلاً من: ديجو جوتا، محمد صلاح، كيرتس جونز.

أما أهداف برينتفورد، سجلها كلا من: إيثان بينوك، فيتالي جالينت، يوان ويسا.

بهذا التعادل، يصعد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، ولديه من النقاط 14 نقطة، بينما يصل برينتفورد للنقطة رقم9 وبالمركز التاسع بجدول المسابقة.

ووصل النجم المصري محمد صلاح للهدف رقم 5 هذا الموسم، ويتصدر قائمة الهدافين بجانب ميشيل أنطونيو لاعب ويست هام، وجيمي فاردي لاعب ليستر.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ميلان

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول أمام برينتفورد

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي أمام برينتفورد، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

أسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق، ودائما يسجل الأهداف المميزةأسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق، ودائما يسجل الأهداف المميزة

أهدر فريق ليفربول فوزاً محققاً أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

أحرز أهداف ليفربول كلاً من: ديجو جوتا، محمد صلاح، كيرتس جونز.

أما أهداف برينتفورد، سجلها كلا من: إيثان بينوك، فيتالي جالينت، يوان ويسا.

بهذا التعادل، يصعد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، ولديه من النقاط 14 نقطة، بينما يصل برينتفورد للنقطة رقم 9 وبالمركز التاسع بجدول المسابقة.