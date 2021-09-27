عاجل.. رئيس الوزراء: الانتهاء من تطوير سانت كاترين العام المقبل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسى وجه بتطوير مدينة سانت كاترين، لما لها من مكانة فى قلوب البشر على مستوى العالم بشكل عام، والمصريين بشكل خاص.





وأضاف مدبولى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، أنه يتم مراعاة الظروف البيئية، والثقافية، والاجتماعية، وقدسية المكان، ويتم التدخل بصورة بسيطة.

وأكد أن العام المقبل سيتم انتهاء تطوير مدينة سانت كاترين، على أن يفتتح الرئيس السيسى الأعمال، حتى يتسنى للعالم مشاهدة تلك المنطقة بصورة تليق بقدسيتها.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.