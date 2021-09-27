عاجل.. وزير الرى: مصر ستصبح أكبر دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد العاطى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، أن الوزارة وضعت خططًا لتجنب الأزمات المفاجئة، سواء كانت متعلقة بالسيول، أو ارتفاع منسوب سطح البحر، وعملنا على حماية الشواطئ.

وأوضح عبد العاطى أن قلعة قايتباى كانت على وشك التدمير، إلا ان مشروعات حماية الشواطئ التى نفذتها وزارة الرى، منعت ذلك، لافتا إلى المنشآت التى تمت حمايتها تتعدى قيمتها الـ100 مليار جنيه.

وأكد وزير الموارد المائية والرى أن الدولة تسهدف تحسين جودة المياه، من خلال مشروعات عدة تعمل على تنفيذها الآن، كما تعمل على تقليل الأمراض الناتجة عن المياه.

وأوضح الوزير أن التعدى على الممتلكات المائية يعرض الناس لمخاطر ضخمة، مؤكدا أن مصر ستصبح أكبر دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه.

وشدد الوزير على أنه سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل ترع بطول 7 آلاف كيلومتر فى 30 يونيو العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة نموذج للمدن الجديدة وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن الدولة أنشأت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس فى سيناء لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.