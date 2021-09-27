فيديو.. القوات الخاصة المصرية تشارك فى التدريب الرباعى «هرقل 21»

جدة - نرمين السيد - نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك ‏الرباعى "هرقل 21"، والذى استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة ‏اليونان.‏‏ ‏





وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات ‏النظرية والعملية فى مجال مكافحة العناصر الإرهابية، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك ‏بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن ‏والإخلاء الطبى، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة ‏من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.‏

يأتى التدريب "هرقل 21" فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة ‏المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة ‏فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى.‏

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة فى التدريب.‏