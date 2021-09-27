فيديو.. الرئيس يوجه بإنهاء التعديات خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطن، متابعًا: "زى ما إحنا شايفين إحنا كدولة بنسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة منشآتنا المائية بالكامل".





وأضاف السيسى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر قائلا: "محتاجين مساعدة المصريين، بعدم التعدى على المنشآت".

وشدد الرئيس السيىسى، قائلًا: "كل التعدى على منشآت الرى لن نقبله، وزارة الداخلية مع المحافظة، وكمان القوات المسلحة لو استدعى الأمر، لازم تتدخل خلال 6 شهور أخد تمام إن الموضوع انتهى".



وقال رئيس الوزراء، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة نموذج للمدن الجديدة وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن الدولة أنشأت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس فى سيناء لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.