عاجل.. عبد العاطى: نعمل على تقليل الأمراض الناتجة عن المياه

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد العاطى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، أن الدولة تسهدف تحسين جودة المياه، من خلال مشروعات عدة تعمل على تنفيذها الآن، كما تعمل على تقليل الأمراض الناتجة عن المياه.

وأكد وزير الرى أن الوزراة وضعت خطة لمواجهة تحديات موارد المياه، بتكلفة 100 مليار جنيه، حتى نوفى باحتياجاتنا حتى 2050.

وقال رئيس الوزراء، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة نموذج للمدن الجديدة وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن الدولة أنشأت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس فى سيناء لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.