عاجل.. السيسى: «اللى بيتعمل فى مصر مشروعات فوق الخيال»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن الدولة ستعمل على إزالة كل التعديات على الجسور المائية، بحسم، من خلال أجهزة المحافظة، ووزارة الداخلية، والقوات المسلحة إذا تطلب الأمر.





وتابع الرئيس السيسى، خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حديثه قائلًا: "اللى بيتعمل فى مصر فوق الخيال، مش هسمح لحد يتعدى علشان نحسن أحوال الناس".

واستطرد: "إن تطلب الأمر نزول الجيش ينزل، والجسور ترجع تانى زى ما كانت سواء كان تعدى على أراضى زارعية أو جسور".

وقال رئيس الوزراء، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة نموذج للمدن الجديدة وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن الدولة أنشأت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس فى سيناء لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.