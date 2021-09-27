عاجل.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بحر البقر «ينابيع الأمل»

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان "ينابيع الأمل" من إنتاج هيئة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، والذى يستعرض جهود الدولة فى إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.





جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من قيادات الدولة.

وقال رئيس الوزراء، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة نموذج للمدن الجديدة وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن الدولة أنشأت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس فى سيناء لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.