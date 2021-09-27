بوابة مصر الشرقية.. رؤية طموحة لتنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - وحمل العرض عنوان "سيناء.. بوابة مصر الشرقية"، ليقدم من خلاله الرؤية الطموحة للدولة المصرية فى ملف تنمية سيناء، لافتًا إلى أنها تعد قلب التحولات الاقتصادية والسياحية والتجارية العالمية والإقليمية.

أعلن مدبولى، خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس السيسى، تنفيذ شبكة تحتية كبرى لم تشهدها سيناء على مر التاريخ، فى إطار خطة الدولة لإعادة إعمارها، مضيفًا أن الحكومة تعمل على استغلال موارد سيناء لتوطين الشباب فى مناطق خارج الوادى والدلتا.

وأوضح أن تنفيذ تنمية سيناء يعتمد على 5 محاور تشمل: مد جسور التنمية، وزيادرة ربطها ببقية مصر، مع تطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، والاستثمار فى الصناعة والزراعة، مع التنمية السياحية، مع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدًا أن سيناء بها مشروعات هى الأضخم من نوعها على مستوى العالم كله.

وأكد مدبولى تنفيذ 63 مشروعًا حتى الآن فى شمال سيناء، موضحًا أن الرئيس السيسى أعلن مشروعًا قوميًا متكاملاً لتنمية سيناء أمنيًا واقتصاديًا فى 2014، وأن التنمية فى سيناء كانت فى قمة أولويات الدولة، وأن التكلفة الاستثمارية لتنمية سيناء بلغت 700 مليار جنيه.

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