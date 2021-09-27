فيديو.. السيسى يحذر: وقف دعم الخبز والتموين عن المتعدين على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى، حديثه خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، قائلًا: "سيتم وقف كل الدعم من خبز وتموين لأى حد يخالف اللى هيتعدى على الأراضى والترع والمصارف يقف عنه الدعم لحد ما التعدى ينتهى تماما".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطن، متابعًا: "زى ما إحنا شايفين، إحنا كدولة بنسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة منشآتنا المائية بالكامل".



وقال رئيس الوزراء، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة نموذج للمدن الجديدة وتضم 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن الدولة أنشأت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس فى سيناء لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، وتستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نويبع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.