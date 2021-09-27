عاجل.. وزير الرى: الزيادة السكانية أكبر تحدٍ للإدارة المائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد العاطى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، أن التغيرات المناخية تؤثر على منسوب مياه البحر، وأيضًا من أبرز التحديات التى تواجه "المياه".

وأكد وزير الرى أن الوزراة وضعت خطة لمواجهة تلك التحديات، بتكلفة 100 مليار جنيه، حتى نوفى باحتياجاتنا المائية حتى 2050.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.