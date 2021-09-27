رئيس الوزراء: محطة مياه بحر البقر تعمل بطاقة 5.6 مليون متر مكعب...

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعمل بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم مضيفا أنه يجري تنفيذ محطة تحلية بالعريش بطاقة 300 ألف متر مكعب ويأتي ذلك ضمن مخطط تنمية سيناء.

وأشار إلى إنه تم حتى الآن إنجاز 5 أنفاق خلال 6 سنوات الماضية، وذلك لربط سيناء بمحافظات الجمهورية مؤكدا أن مخطط تنمية سيناء يعد على رأس أولويات الدولة، وتنمية سيناء تأتي خلال 5 محاور أساسية.

وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التنمية في شبه جزيرة سيناء، وإعلان مشروعا قوميا متكاملا لتنمية سيناء أمنيا واقتصاديا في 2014.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

كما أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.