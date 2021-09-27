السيسي: استدعاء الجيش للتعامل بحسم مع التعديات على جسور الترع ومنشآت الري...

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن الدولة تسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية بالكامل.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع التعديات على جسور الترع ومنشآت الري سوف يتم التعامل معها بكل حسم من قِبل وزارة الداخلية وفي حال إذا لزم الأمر سوف يتم استدعاء القوات المسلحة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسالة لجميع المصريين بأنه سيتم إيقاف الدعم لجميع الذي قاموا بالتعدي على الموارد والمجاري المائية، مؤكدا استدعاء الجيش إذا لزم الأمر.

وأشار السيسي إلى أن الدولة تسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية بالكامل.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع التعديات التي تجري على جسور الترع ومنشآت الري سوف يتم التعامل معها بكل حسم من قبل وزارة الداخلية وفي حالة إذا لزم الأمر سوف يتم استدعاء القوات المسلحة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا.