هزة أرضية بقوة 5.3 درجة بمنطقة كريت على بعد 460 كم من...

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر بمنطقة كريت (تبعد عن مدينة مرسي مطروح 460 كم) في الساعة الثامنة و17 دقيقة و20 ثانية صباحًا.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد -في تصريح اليوم الإثنين- أنه لم يرد للمعهد حدوث خسائر داخل البلاد، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت.

وأوضح أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 25.19 درجة شمالًا، وخط الطول 35.12 درجة شرقًا، وعلى عمق 10.3 كم.