مدبولي: تنفيذ مشروعات تنموية فى سيناء بتكلفة 700 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى سيناء بتكلفة 700 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية موضحا أن الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ثلث مشروعات تحلية مياه البحر على مستوى الجمهورية تجري في سيناء، لافتا إلى أن الدولة أنشأت عددا كبيرا من الجامعات والمدارس في سيناء لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

كما أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الإعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه