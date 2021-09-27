عبد العاطي: الدولة نفذت 9 محطات عملاقة لمواجهة التغيرات المناخية والسيول

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه مصر تعتبر من الدول المتقدمة في إدارة المياه بالتقنيات التكنولوجية المتقدمة والحديثة.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن محطة مياه بحر البقر تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين نوعية وترشيد استخدام المياه، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتعزيز وتأهيل شبكة الموارد المائية لمواجهات معدلات الزيادة السكانية، وأن مشروعات قطاع الموارد المائية والري التي يتم تنفيذها حاليا هي الأكبر في تاريخ مصر.

وإن الدولة نفذت 9 محطات عملاقة لمواجهة التغيرات المناخية والسيول.

وتابع الوزير أن استراتيجيات الموارد المائية تتضمن مشروعات تحلية مياه البحر واستغلال المياه الجوفية.