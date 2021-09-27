قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه مصر تعتبر من الدول المتقدمة في إدارة المياه بالتقنيات التكنولوجية المتقدمة والحديثة.
وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن محطة مياه بحر البقر تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين نوعية وترشيد استخدام المياه، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتعزيز وتأهيل شبكة الموارد المائية لمواجهات معدلات الزيادة السكانية، وأن مشروعات قطاع الموارد المائية والري التي يتم تنفيذها حاليا هي الأكبر في تاريخ مصر.
وإن الدولة نفذت 9 محطات عملاقة لمواجهة التغيرات المناخية والسيول.
وتابع الوزير أن استراتيجيات الموارد المائية تتضمن مشروعات تحلية مياه البحر واستغلال المياه الجوفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد العاطي: الدولة نفذت 9 محطات عملاقة لمواجهة التغيرات المناخية والسيول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.