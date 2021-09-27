وزير الري والموارد المائية: مصر ستكون أكبر دولة فى العالم لإعادة استخدام المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، إن الدولة تنفذ العديد من المشروعات لإعادة استخدام المياه مثل محطة بحر البقر، ومحطة الحمام لمنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، بالإضافة إلى مشروع المحسمة لمعالجة مليون متر مكعب من مياه الصرف، لاستغلال كل نقطة المياه.

وأضاف وزير الرى، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة بعد الانتهاء من مشروعات الخاصة بإعادة استخدام المياه ستكون أكبر دولة لإعادة الاستخدام في العالم.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى أنه تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحسين الصحة العامة وتأثيرها إيجابى لحسن استغلال المياه وزيادة أسعار الأرض، موضحا أن المستهدف من المشروع 20 ألف كليو ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع الضخم فى 30 يونيو عام 2024، وتم تنفيذ حملات توعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتم استعراض تجارب الفلاحين الناجحة لإدخال نظم الرى الحديث، والدولة تنفذ إجراءات لتسهيل إدخال نظم الرى الحديث.