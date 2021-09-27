الرئيس السيسي: وقف الدعم التمويني لكل من يتعدى على أراضي الدولة ومنشأت الري

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداخلية والمحافظين بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وجسور الترع والري خلال 6 أشهر.
وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقف الدعم التمويني والخبز لكل من يتعدى على أراضي الدولة ومنشأت الرى حتى إزالة التعدي.
بدأت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فعاليات افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، وتم تلاوة آيات من القران الكريم فى بداية الافتتاح.
ومن المقرر أن يتم نقل هذه المياه إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
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