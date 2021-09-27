/652123/محطة-معالجة-مياه-مصرف-بحر-البقر-بشرق-بورسعيدتستصلح-400-ألف-فدان-بسيناء

تعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد هي المشروع الأهم فى تنمية شبه جزيرة سيناء وكذلك الأكبر من نوعها في تاريخ مصر والشرق الأوسط وتعمل على معالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتعالج المحطة مياه الصرف وتقضى على أخطر منابع التلوث فى مصر، وتستصلح المحطة 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتعمل على إنقاذ بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية لأن بحيرة المنزلة تعتبر من أخطر منابع التلوث البيئى فى مصر حيث ينتهى إليها مصرف بحر البقر.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد..تستصلح 400 ألف فدان بسيناء

الذى يبلغ جوله بحر البقر حوالى 190 كيلو متراً كما أن مصرف بحر البقر هو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية وينتهي بصرف ما بداخله فى بحيرة المنزلة.

كما تقوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد على تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق وبئر العبد والسر والقوارير و30 يونيو، .

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمحطة معالجة مياه صرف بحر البقر بشرق بورسعيد 1.2 مليار دولار بطاقة 5.6 مليون م3 ونحو مليار م3 كل سنة.

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالى تسهم فى زيادة الصادارات وتقليل الواردات كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة فى مختلف المجالات بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجارى المائية وأعمال البناء

ويتضمن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد من قناة مأخذ المياه المطلوب معالجتها وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد ويتم معالجتها عبر عدة مراحل ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، بجانب عدد 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التى تستخدم فى صناعات مختلفة

وتشمل مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطىء وأحواض الترسيب و المرشحات ذات الأقراص و أحواض الأوزون، و خزانات الكلور والمياه المعالجة وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.

كما تضم المحطة مبانى إدارية وتشمل المبنى الرئيسى ومبانى العاملين والكيماويات والكلور والأوزون وومولدات ومحولات وورش ومسجد وشبكات الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع العام.