/652132/وزير-الري-هانزيد-60-مليون-خلال-سنوات-ونعاني-من-محدودية-الموارد-المائية-المتجددة

أكد وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أن مصر ستزيد ما يقرب من 60 إلى 70 مليون مواطن خلال السنوات المقبلة، وهو أمر ملح ولذا نسعى لزيادة موارد المياه.

دوت الخليج

وزير الرى يشير إلى عدد المشاريع القومية المنفذة

وأشار وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إلى عدد من المشاريع التى جرى تنفيذها ومنها البرنامج القومي للتحول للرى الحديث، وأيضًا المشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع، وأيضًا عمل تطبيقات حديثة والتحول الرقمي.

وزير الري: نسعى إلى إحداث تطوير شامل فى منظومة الموارد المائية

وألمح وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أيضًا إلى المنهج المتبع القائم على إحداث تطوير شامل لمنظومة الموارد المائية، وذلك من خلال المشاريع المنفذة، وتحلية المياه وتبطين الترع.

وزير الري يصل دبي للمشاركة في "المنتدى العربي الخامس للمياه”

وأكد وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أنه قد تم إعداد الخطة القومية للموارد المائية، والقائمة على تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وأيضًا تهيئة البيئة الملاحية.