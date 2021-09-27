الرئيس السيسي: كل التعديات المُقامة على الجسور والترع المائية هتتشال ومش هنتحايل على حد

/652135/الرئيس-السيسي-كل-التعديات-المقامة-على-الجسور-والترع-المائية-هتتشال-ومش-هنتحايل-على-حد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعدي على الموارد المائية أمر لن تقبله الدولة، موضحًا أن الدولة تسابق الزمن لاستعادة كفاءة المنشأت المائية بالكامل، موضحا ان القصور التي كانت موجودة كان يؤثر على استفادة الناس، لذلك الدولة تقوم بدور كبير ويجب على المواطن امن يكون مساند لها.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، مضيفا:" أننا لابد ان نتحرك بمعدلات أسرع، وذلك يجب ان يكون بمساعدة المصريين، حيث ان هناك بعض الناس تعدوا على منشأت خاصة حكومية، وهو امر لن نقبله.

كل التعديات على الجسور والترع المائية هتتشال ومش هنتحايل على حد

واضاف الرئيس السيسي:" أن التعدي على جسور الترع والموارد المائية ، لابد من رجوعه، ومش هنتحايل على حد، هو انت تاخد ارض الدولة عايزني اتحايل عليك".

وقف الدعم على المتعديين

وتابع:" كل التعديات اللي تمت خلال 20 30 سنة اللي فاتت هيتشالو ولو تطلب الامر دخول القوات المسلحة".

وأضاف:" سيكون هناك وقف كل الدعم على الخبز والتموين تجاه كل المتعديين على الترع والاراضي الزراعية ".