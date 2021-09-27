/652127/روجينا-ترد-على-انتقادات-رقصها-مع-راغب-علامة-الجمهور-بيغير-عليا-وأشرف-متفهم

ردت الفنانة المصرية روجينا على انتقادات الجمهور لها بسبب رقصها مع المطرب اللبناني راغب علامة، مشيرة إلى أن السر وراء تلك الانتقادات هو غيرة الجمهور عليها.

دوت الخليج يرصد رد الفنانة روجينا على انتقادات الجمهور لها بسبب رقصها مع المطرب اللبناني راغب علامة.

وأكدت روجينا خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي» أن رقصها مع راغب علامة لم يضعها في مأزق مع زوجها الدكتور أشرف زكي لأنه متفهم إلى حد كبير كما أنه يحب راغب أيضًا.

روجينا توضح سبب رقصها مع راغب علامة

وأضافت روجينا: "أنا من عشاق النجم راغب علامة، فلك أن تتخيل أنا جالسة ضمن الحضور فنزل لي من على المسرح علشان يسلم عليا، أنا كنت طايرة من الفرحة، واللي كانت على المسرح هي واحدة من جمهور راغب علامة وليست روجينا الفنانة أو الممثلة".

وكانت أثارت روجينا الفنانة المصرية وزوجة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا بسبب رقصها الجرئ مع المطرب اللبناني راغب علامة في حفله الأخير بالقاهرة.

راغب علامة يراقص روجينا

ظهرت روجينا من أعلى المسرح وهي ترقص مع راغب علامة بفستان أبيض قصير على أنغام أغنية «اسمي حبيبك»، الأمر الذي صدم البعض بسبب عدم تعودهم على رؤية روجينا بتلك الجرأة من قبل.

كما تسأل البعض حول موقف زوجها الدكتور أشرف زكي من هذه الجرأة الغير معتادة.

روجينا تحتفل بتكريم مجلة الدير جيست

واحتفت الفنانة روجينا مؤخرًا بحصولها على تكريم خاص في حفل «دير جيست» الذي أقيم أمس الجمعة، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «بنت السلطان»، حيث شكرت جميع زملائها بالمسلسل على الجهد الذي بذلوه ليتم منحها هذه الجائزة.

ونشرت روجينا صورها خلال حفل التكريم الذي أقامته مؤسسة «دير جيست»، وعَلّقت على الصور عبر حسابها على «انستغرام»، قائلة: الحمد والشكر لله.. أغلى جائزة من دير جيست على دوري في مسلسل بنت السلطان»، وأضافت: «شكراً للجمهور.. شكراً لكل صناع مسلسل بنت السلطان.. شكراً لكل زملائي في المسلسل اللي غمروني بحبهم».

وتابعت روجينا في الثناء على التكريم: «أهدي الجائزة دي لرفيق الرحلة السند أشرف زكي وبناتي».

تكريم روجينا بالدير جيست يعد ثاني تكريم حصلت عليه خلال أسبوع، حيث أعلنت عن اختيار مسلسلها «بنت السلطان» كأفضل مسلسل من قبل مهرجان «الفضائيات العربية»، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نشرت صورة وكتبت تعليقاً عليها معلنة حصدها الجائزة: «الحمد والشكر لله.. بنت السلطان شكراً جداً مهرجان الفضائيات العربية».

روجينا تتألق في دراما رمضان 2021

وشارك روجينا في بطولة «بنت السلطان»، عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، وحسن أبو الروس، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.