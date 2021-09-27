/652130/مصطفى-سالمان--التجارة-الإلكترونية والإيجار-القديم وعمال-اليومية أبرز-القضايا-بالفترة-القادمة-لمجلس-الشيوخ

قال النائب البرلماني مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ إن دور الإنعقاد الثاني للمجلس سيشهد المزيد من مناقشة القوانين التي ينتظرها غالبية المواطنين، مشيراً إلى أن المجلس سيقوم بدوره على الوجه الأكمل لمصلحة المواطنين، وإنهاء التشريعات اللازمة لذلك.

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وأضاف "سالمان"، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في تصريحات لتحيا مصر إن حسم قانون الإيجار القديم، من المقرر صدوره بمشاركة مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لوضع معايير وأسس تتناسب مع متطلبات المرحلة، بما يتوافق مع مصلحة المالك والمستأجر، ودون مناصرة أي طرف على الآخر.

التجارة الإلكترونية والإيجار القديم وعمال اليومية أبرز القضايا بدور الانعقاد المقبل

وذكر عضو مجلس الشيوخ إن دور الانعقاد الثاني سيشارك بالتأكيد في وضع أسس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، ومن ثم المشاركة في إعداد تشريعات تتعلق بمتطلبات المواطن المصري اليومية، نحو حياة كريمة وآمنة، وبما يحافظ على الدولة ومؤسساتها وأمنها القومي.

وأكد النائب البرلماني أنه يسعى خلال الفترة القادمة للمشاركة في الأجندة التشريعية في قضايا تتعلق بتنمية الصعيد، وتوفير بعض التسهيلات لأبنائه، كذلك تشريعات تتعلق بالاستفادة القصوى من التجارة الإلكترونية، وحقوق الدولة في تحصيل الضرائب من صناع المحتوى عبر مواقع التواصل، مثمناً خطوة مصلحة الضرائب الأخيرة في هذا الاتجاه.

وذكر"سالمان" أن المواطن المصري ينتظر الكثير من القوانين الخاصة بالإصلاح الإداري في كافة القطاعات، وتقديم الكثير من الدعم في برامج الحماية الاجتماعية، وإضافة بعض الفئات للمستفيدين منها، كذلك أصحاب العمالة اليومية، وحقوقهم في تأمينات إجتماعية وصحية تليق بهم، بعد سعى الدولة لإدخالهم ضمن منظومة التأمين.