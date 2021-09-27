/652131/حامل في-الشهر-التاسع-عامل-يطعن-سيدة-ويقتل-جنينها-في-أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم، في إلقاء القبض على عامل بمول العرب، هاجم سيدة حامل في الشهر التاسع داخل منزلها بقصد السرقة، وسدد لها طعنات تسببت في وفاة جنينها داخل بطنها وفرّ هاربا، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عامل يطعن سيدة حامل ويقتل جنينها في أكتوبر

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، إخطارا من مستشفى زايد التخصصي، مفاده وصول ربة منزل حاصلة على بكالوريوس إعلام تبلغ 29 عاما، «حامل» في الشهر التاسع مصابة بعدة طعنات نافذة بالجانبين والبطن واليد، وتوفي الجنين بداخلها.

وكشفت التحريات التي باشرها العقيد فوزي عامر، مفتش المباحث، أن المجني عليها فوجئت بالمتهم داخل الشقة الواقعة بالدور الأرضي، وحين حاولت الاستغاثة بالجيران، سدد لها طعنات وفرّ هاربا.

بقصد السرقة

وأكدت التحريات، عن أن مرتكب الجريمة، عامل نظافة بمول العرب، ومستأجر شقة بالعقار ذاته بالدور الأرضي، وتمكن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر من القبض عليه، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بقصد السرقة ودخوله للشقة بأسلوب التسلق من الشرفة.

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف غموض تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» زعم خلاله قدرته على علاج المرضى دون الحاجة للعرض على أطباء.

يزعم قدرته على علاج المرضى

ويعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على «مقص طبى جيفت - هاتف محمول» بفحصه أتضح وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، ووجود عدد من مقاطع الفيديو يظهر بها المتهم صحبة بعض المرضى الراغبين فى تلقى العلاج ، وكذا رسائل متبادلة مع ضحاياه» ، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بقيامه بعلاج المرضى عن طريق الوخز بالمراكز العصبية بالكفين والقدمين ، بقصد تحقيق مكاسب مادية ، وأضاف بتعلمه تلك الطريقة العلاجية من خلال شبكة الإنترنت، مما أسفرت التحريات الفنية عن تحديد مرتكب الواقعة وأتضح أنه «بدون عمل – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية».

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.