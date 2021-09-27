/652137/في-أول-ظهور-إعلامي-لهما-أحمد-سعد-وزوجته-مع-بسمة-وهبة

تستضيف الإعلامية بسمة وهبة أحدث عروسين بالوسط الفني، وهما الفنان أحمد سعد وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني في برنامجها « 90 دقيقة» المذاع على فضائية قناة «المحور».

دوت الخليج يكشف موعد ظهور الفنان أحمد سعد وزوجته مع الإعلامية بسمة وهبة.

بسمة وهبة برفقة أحمد سعد وزوجته

نشرت وهبة صورة تجمعها بأحمد سعد وزوجته من داخل الاستديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "قريبًا أول ظهور للعروسين في 90 دقيقة".

أحمد سعد يطرح على الدوغري

وعلى الصعيد الآخر، طرح الفنان أحمد سعد ،مؤخرًا، أحدث أغانيه بعنوان «على الدوغري» بالتعاون مع المطرب مصطفى حجاج، في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

نشر سعد برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "انتظروا على الدوغري يوم الأربعاء الساعة 6".

وكان أحمد سعد نشر برومو الأغنية، حيث ظهر الثنائي معًا بشكل كوميدي، وهو يضرب كلا منهما الآخر فيختفي، ويظهر مرة أخرى، وحقق البرومو على اليوتيوب مايقرب من 70 ألف مشاهدة، وتوالت عليهم التعليقات من الجمهور منتظرين طرح الديو في أقرب وقت.

كلمات أغنية على الدوغري لأحمد سعد ومصطفى حجاج

وتقول كلمات الأغنية، «احنا ننحت في الصخر، وايدينا متوجعناش، وبنمشي في عز الشمس، والشمس متلسعناش».

«احنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش، عومنا عدينا البحر، والبحر مغرقناش، الخوف ده مايخوفناش، فبلاش احنا بلاش، بنقفل عداد منغير منقلب نور ولا ندي فلاش».

حصد المطرب والفنان المصري أحمد سعد جائزة أفضل تتر عن مسلسل «الاختيار 2»، وذلك فى حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ 18.

أحمد سعد يحتفل بجائزة أفضل تتر

واحتفل سعد بالجائزة من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر عدة صور من الحفل، جمعته إحداهما بزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني، وذلك في أحدث ظهور لهما بعد عقد قرآنهما".

أحمد سعد يحتفل بعقد قرآنه على علياء بسيوني

واحتفل أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسبيونى، فى أحد الفنادق فى جو عائلي، وسيطرت حالة من السعادة على العروسين، ومن المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الشهر الحالى.