فيديو.. السيسى لـ المتعدين على الأراضى: أنتوا بتهدوا بلدكم

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن زيادة رقعة الأراضى الزاعية، ستتم من خلال الاستخدام الجيد للمياه، مؤكدًا أنه لن يقبل بأى ممارسات سلبية، وستيم مواجهة التعدى على المجارى المائية.





واستطرد السيسى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، قائلًا: "مش مقبول من أى حد يتعدى على الجسور، ولا يبنى على أراض زراعية".

ووجه الرئيس السيسى حديثه للمعتدين على الأراضى الزراعية: "أنتوا بتهدوا بلدكم والله.. والله والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة"، مستنكرا: "محدش بيجى على منشآت رى، الناس بتشرب منها، ويتعدى عليها.. لالالا، 6 أشهر وكل حتة ترجع زى ما كانت من 30 سنة".



وأوضح وزير الزراعة أن من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر هى محدودية الرقعة الزراعية، والنمو السكانى، والتغيرات المناحية، ومحدودية المياه.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.