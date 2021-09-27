عاجل.. السيسى للمسؤولين: متسكتوش على الغلط والتعديات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن البلاد لا تبنى بـ "الدلع والطبطبة" مطالبا الأجهزة التنفيذية بسرعة إزالة التعديات الموجودة على الجسور، والمجارى المائية فى موعد أقصاه 6 أشهر.





واستطرد السيسى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: "مفيش بينى وبينى حد خصومة.. أنا بينى وبين الباطل والشر والتعدى خصومة، البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة، بتيجى بالجدية، والالتزام، ولازم نبقى كلنا كده".

ووجه الرئيس السيسى حديثه للمسؤولين، مؤكدًا: "متسكتوش على الغلط والتعديات"، مستطردًا: " هتتشال كل حاجة غلط فيكى يا مصر طول ما أنا موجود".

وأوضح وزير الزراعة أن من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر هى: محدودية الرقعة الزراعية، والنمو السكانى، والتغيرات المناحية، ومحدودية المياه.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.