عاجل.. السيسى: المياه المقررة لمصر لن تقل.. مياهنا مفيش فيها

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين: "لما يحصل تعدى على أرض زراعية، أو تبور على أرض زراعية نتيجة نقص المياه، ونقص المياه هنا مش أن المياه اللى مقرر ليا هتقل.. لا.. مياهنا مفيش فيها كلام.. وبنعمل دا علشان مصلحة الناس".

وأوضح السيسى، أن مشروع استصلاح 500 ألف فدان فى سيناء، سيكلف الدولة نحو 160 مليار جينه، متابًعا: "بنستلف علشان نعمل".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنشأت مراكز خدمة المستثمرين فى سيناء، إن الدلة تستهدف التوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية فى نوبيع، وطابا، والعريش.

وأضاف أنه تم تطوير خطوط الغاز والبترول فى سيناء لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.