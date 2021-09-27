أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن معالجة المياه من أجل استخدامها للزراعة، متابعا: "لما بنجهز 500 ألف فدان في سيناء، من أجل زراعتهم نصرف 160 مليار جنيه.. عرفتوا ليه بنتألم من التعدٍ على أراضى زراعية.. نصف مليون فدان يتكلفون 160 مليار جنيه.. من خلال تجهيز شبكة طرقة وشبكة كهرباء وشبكة نظم رى حديثة ومنشآت وغيره".
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: "كنا بنسمع عن دولة فيها 50 مليون فدان بدون زراعة.. ودولة فيها 100 مليون فدان بدون زراعة.. الزراعة تحتاج إلى تكاليف كبيرة من خلال توفير الطرق والترع والمصارف وشبكة الكهرباء ومعدات الرى الحديثة.. ليا حق أن الترع اللى اتعملت من 200 سنة أننا نقول حرام إننا نهدر هذه الترع.. ولازم نحافظ عليها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: تجهيز 500 ألف فدان للزراعة فى سيناء بتكلفة 160 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.