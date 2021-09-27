السيسي: اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال ومش هسمح لحد يتعدى على...

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفذ مشروعات تفوق الخيال مثل مشروع تبطين الترع وغيرها، قائلا: لن نقبل بالتعديات على قدرات الدولة من أجل تحسين أحوال المواطنين واللى بيتعمل فى مصر فوق الخيال، ومش هسمح لحد يتعدى على قدرتنا".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن الدولة تسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية بالكامل.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع التعديات على جسور الترع ومنشآت الري سوف يتم التعامل معها بكل حسم من قِبل وزارة الداخلية وفي حال إذا لزم الأمر سوف يتم استدعاء القوات المسلحة.

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