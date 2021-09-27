الحكومة تنفى فرض 150 جنيها رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة النقل ما تردد من أنباء عن فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهاً، مؤكدا أن هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

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