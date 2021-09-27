الرئيس السيسي: حجم المياه التي تصل لمصر ليس بكثير ولن يتغير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب الاستمرار في تحسين جودة وكفاءة نظم الري في ضوء محدودية الموارد المائية.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مشروع تبطين الترع يهدف لتقليل المهدر من المياه في ضوء محدودية الموارد، مؤكدا أنه لن يتم القبول نقبل بالممارسات السلبية من أجل مصلحة الدولة.
وأشار إلى أن حجم المياه التي تصل لمصر ليس بكثير ولن يتغير، موضحا أن التعديات على الأراضي الزراعية ستتم مواجهتها بكل حسم وحزم.
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