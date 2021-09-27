/652139/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق يونيون سبورتيف جيندراماري في مصر يوم 22 أكتوبر المقبل.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وسيبدأ الأهلي بعد أيام من تلك المواجهة منافسات الدوري المصري موسم 2021-2022 بحسب ما ستحدده القرعة التي سيجريها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام.

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في عبور عقبة إنبي بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بتحقيقه فوز صعب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي، المباراة استضافها ملعب استاد الإسكندرية، وحسمها المارد الأحمر بهدف سجله اللاعب البديل صلاح محسن.

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تغييرين جديدين لبيتسو موسيماني بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلاً من احمد عبدالقادر ومحمد شريف.

إستمرار سعي لاعبي النادي الأهلي عن هدف اللقاء الأول ولكن يقابلهم إستبسال وتكتلات دفاعية من جانب نادي إنبي.

ثم يفعلها البديل صلاح محسن بعد نزولة بدقائق ويضعها رائعة علي يسار الحارس محمود جاد لتصبح النتيجة 1-0للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 81 ينزل اللاعب وليد سليمان بديلاً لمحمد مجدي قفشة.

ثم يحرز اللاعب حسام حسن هدف في الدقيقة 90 من المباراة , بطريقة رائعة ولكن يلغية الحكم بداعي التسلل.

لتنتهي المباراة بنتيجة هدف مقابل لاشيئ لصالح النادي الأهلي ويصطدم المارد الأحمر بنادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر .

شهدت بداية الشوط الأول من المباراة سيطرة النادي الأهلي علي مجريات الامور حتي حصل محمد شريف علي ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة , سددها علي معلول ولكن تعلو عارضة الحارس محمود جاد.

إستمرت سيطرة النادي الأهلي في ظل حيوية أطراف الملعب محمود كهربا وأحمد عبدالقادر وقدرتهم علي تشكيل خطورة علي مرمي نادي إنبي.

وفي الدقيقة30 يضيع ابراهيم جلال اخطر فرص اللقاء بعد إنفراد تام بمرمي الشناوي ولكن ينقذها المدافع ايمن اشرف ببراعة.