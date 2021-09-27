/652140/رئيس-جهاز-سوهاج--الانتهاء-من-الأعمال-المتبقية-لمحطة-معالجة-مياه-الصرف-لبدء-التشغيل-قبل-نهاية-الشهر-الحالى

تفقد المهندس مصطفى هارب خديوى، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة،خلال جولة ميدانية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تفقد خلال جولته، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إجمالية ٣٦ ألف م٣ يوم، لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.

دوت الخليج

ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى

واكد رئيس جهاز سوهاج الجديدة،علي مسئولى الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى للمحطة لبدء التشغيل قبل نهاية الشهر الحالى، لتحقيق الاستفادة من مياه الصرف المعالجة.

و زارَ المهندس مصطفى هارب، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأطفال الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة ٦.٥ فدان، بسعة ٢٦٣ سريرا، ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع بأعلى جودة وفي المواعيد المقررة.

وزير الاسكان تنفيذ مشروع عمارات إسكان أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة بحي السلام (ثان)

في سياق اخرتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع عمارات السلام الجاري تنفيذها كبديل لسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية، وخُطة الدولة للقضاء على العشوائيات، والدور الرائد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية المشروعات المختلفة في نطاق الجمهورية، موضحاً أنه يتم تنفيذ مشروع عمارات إسكان أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة بحي السلام (ثان)، تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العبور.

وأشار الوزير، إلى أن المشروع يضم 134 عمارة مقسمة إلى: ٤١٧١ وحدة سكنية، و ٤٧٥ وحدة إدارية، و٤٢٦ وحدة تجارية، وتتراوح مساحات الوحدات من (٩٥م٢ : ١٢٠م٢) كاملة التشطيب والمرافق، كما يشمل المشروع عِدة مبانٍ خدمية، وذلك بتكلُفة إجمالية ١.٤ مليار جنيه، وبنسبة إنجاز متقدمة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الخدمات التي تم وجارٍ تنفيذها لخدمة شاغلي المشروع وذويهم تشمل: مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً، ومدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلاً، ومركزا طبيا، ومخبزين.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ بالمشروع أيضاً تنفيذ حضانة أطفال نموذجية، ومسجد، وأعمال الطرق والمرافق، وأعمال التغذية الكهربائية لكامل المشروع، وأعمال الاتصالات، ورافع الصرف الصحي للمنطقة بطاقة ١٠آلاف م٣/يوم.