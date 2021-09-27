/652143/النيابة-تأمر-بتشريح-جثة-طفلين-لقيا-مصرعهما-غرقا-داخل-ترعة-في-سوهاج

لقى طفلان يبلغ عمر كل واحد منهما 12 سنة مصرعهما غرقا داخل إحدى الترع بدائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، اليوم الأثنين، وتم انتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وعلى الفور تم نقل الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثتين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طفلين لقيا مصرعهما غرقا داخل ترعة فى جهينة سوهاج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جهينة يفيد بغرق طفلين داخل ترعة بجهينة وتم انتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى.

«إسفكسيا الغرق»

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رجال وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بغرق طفلين بترعة مشروع غرب طهطا، أتضح غرق كل من، الطفل «يوسف م ع م» 12 سنة تلميذ والطفل «محمد ا ع ا» 12 سنة تلميذ ويقيمان دائرة المركز.

وعلى الفور تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال والديهما ويقيمان بذات الناحية، قررا أنه أثناء لعب واستحمام نجليهما بالترعة ولعدم إجادتهما السباحة غرقا بها ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في إلقاء القبض على عامل بمول العرب، هاجم سيدة حامل في الشهر التاسع داخل منزلها بقصد السرقة، وسدد لها طعنات تسببت في وفاة جنينها داخل بطنها وفرّ هاربا، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

تفاصيل الجريمة

وكان تلقى العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، إخطارا من مستشفى زايد التخصصي، مفاده وصول ربة منزل حاصلة على بكالوريوس إعلام تبلغ 29 عاما، «حامل» في الشهر التاسع مصابة بعدة طعنات نافذة بالجانبين والبطن واليد، وتوفي الجنين بداخلها.