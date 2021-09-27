/652144/كان-بيطفي-الحريق-مصرع-عامل-أثناء-قيامة-بالمشاركة-في-أعمال-إخماد-النيران-في-سوهاج

شهد طريق مركز البلينا بمحافظة سوهاج، مصرع عامل أثناء قيامه بالمشاركة في أعمال إخماد النيران، وذلك إثرانفجار أسطوانة بوتاجاز، فتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصل مصرع عامل في سوهاج

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل ووجود متوفى، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

نشوب بحوش ملحق بمنزل

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بنشوب بحوش ملحق بمنزل ملك "ثابت ح ا ا" 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

حدوث ماس كهربائي من التوصيلات

نتج عن ذلك وفاة مالك المنزل، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي، وبسؤال شقيقه "عاطف" 44 سنة عامل، يقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ما أدي إلي إنفجار أسطوانة بوتاجاز، وأضاف باحتراق كمية من البوص ونفي الشبهة الجنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.