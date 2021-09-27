/652145/الرئيس-السيسي-كل-حاجة-فيكي-غلط-يا-مصر-هتتشال-طول-ما-أنا-موجود-في-مكاني-ده

قال الرئيس السيسي أن مشروعات تبطين الترع والذي كلفت الدولة العديد من المليارات ، موضحا انها تمثل أمن قومي، منوها أنه كانت هناك بعض الشكاوى من انتاج الاراضي الزراعية الضعيف لعدم وصصولها الماء.

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وأشار إلى أن العمل على تبطين الترع:" أن أي ممارسات سسلبية لن يتم قبولها، لان انا مابعرفش اطنش ولوز كنت بعرف اطمش كمنت طنشت 2011 و 2012 و 2013".

الرئيس السيسي: ما بعرفش أسكت على الغلط والبلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة

وتابع الرئيس السيسي: ما بعرفش أسكت على الغلط والبلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة ولكن تقوم على الجدية والعمل الجاد.

ونوه إلى ان من يتعدى على الدولة ومنشأتها يقوم بهدمها وهذا السلوك يهدد الدولة، ونحن لن نسمح بذلك ، وخلال ست شهور والجسور والتعديات هتتشال". واستطرد الرئيس السيسي: كل حاجة فيكي غلط يا مصر هتتشال طول مانا موجود في مكاني ده ".

مصطفى مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم

قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن حجم المشروعات التى تم تنفيذها فى سيناء و محور قناة السويس فى الفترة الأخيرة وبالأخص فى ال 6 سنوات الأخيرة بلغت 700 مليار جنيه مصري. جاء ذلك خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن كل المشروعات التى تمت فى سيناء قبل 2014 فهى بضع عشرات من المليارات، ولكن فى السنوات الأخيرة تم إنفاق 700 مليار.

ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى ان محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ازدواج قناة السويس، كان من أبرز المشروعات التى تمت فى سيناء، معلقًا كل مشروع يتم تنفيذ يسجل رقمًا قياسيًا.